Минэкономики Азербайджана расширяет меры поддержки текстильной отрасли

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики Азербайджана реализовало ряд мер по поддержке текстильной отрасли. Среди наиболее значимых - создание промышленных парков и предприятий, а также поддержка работающих там предпринимателей.

Об этом сказал заведующий сектором отдела промышленности министерства экономики Вусал Багиров на семинаре "Развитие текстильного сектора и содействие глобальной интеграции", сообщает Trend.

По его словам, в стране действуют девять промышленных парков и четыре промышленных квартала. Один из них - Мингячевирский промышленный парк, созданный специально для развития текстильной промышленности.

"Здесь предоставляются налоговые и таможенные льготы сроком на 10 лет, государство обеспечивает необходимую инфраструктуру. Кроме того, для развития хлопководства предоставляются государственные субсидии на техническое оснащение и возделывание хлопковых полей", - отметил он.

В.Багиров добавил, что с 2023 года на освобожденных от оккупации территориях также действуют 10-летние налоговые и таможенные льготы. Производители текстиля и одежды включены в категорию, подпадающую под эти льготы.

"В части модернизации отрасли применяется механизм стимулирования инвестиций, который действует с 2016 года. В его рамках предпринимателям предоставляются семилетние налоговые льготы", - сообщил представитель министерства.

По его словам, на сегодняшний день выдано более 610 документов о продвижении инвестиций.