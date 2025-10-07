Центробанк Азербайджана о причинах снижения прибыльности инвесткомпаний

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) назвал причины снижения прибыльности инвестиционных компаний.

Как сообщает Trend, генеральный директор ЦБА Тарлан Расулов ​​на пресс-конференции, посвященной отчету о финансовой стабильности сказал, что наряду со стабильной прибыльностью инвестиционных компаний, их расходы увеличились.

"Рост расходов связан с инвестициями в инфраструктуру и технологии, усилением мер безопасности, а также повышением стандартов, применяемых Центральным банком. Мы не ожидаем, что динамика роста этих расходов останется высокой в следующем периоде — прогнозируется определённая стабилизация", - подчеркнул он.

Отметим, что в первой половине 2025 года чистая прибыль инвестиционных компаний снизилась на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 2,9 миллиона до 1,5 миллиона манатов.

По данным ЦБА, ключевыми факторами снижения чистой прибыли стали рост комиссионных расходов, затрат на заработную плату и социальные выплаты, а также увеличение административных расходов.

