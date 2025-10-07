Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и ОАЭ может быть ратифицировано до конца года

Экономика Материалы 7 октября 2025 17:50 (UTC +04:00)
Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и ОАЭ может быть ратифицировано до конца года

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Соглашение об экономическом сотрудничестве Азербайджана и ОАЭ может быть ратифицировано до конца года.

Как сообщает Trend, об этом заявил представитель Торговой палаты Дубая в Азербайджане Санан Насибли в ходе выступления на семинаре «Развитие текстильного сектора и содействие глобальной интеграции».

Он отметил, что ОАЭ заключили соглашения о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве с 27 странами, включая Азербайджан. Девять из этих соглашений уже ратифицированы.

"Ожидается, что соглашение с Азербайджаном будет ратифицировано до конца года. Это станет дополнительным импульсом для более динамичного и расширенного сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул С. Насибли.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости