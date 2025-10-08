Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев принял делегацию парламента Хорватии (ФОТО)

Политика Материалы 8 октября 2025 13:03 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию парламента Хорватии (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - 8 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Хорватии Горданом Яндроковичем.

Как сообщает в среду Trend, отметив, что это его первый визит в Азербайджан, председатель парламента Хорватии сказал, что он глубоко впечатлен красотой столицы - Баку.

Гордан Яндрокович поздравил Президента Ильхама Алиева с его деятельностью и заслугами во имя Азербайджанского государства и народа, а также с достигнутыми в Вашингтоне результатами в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Отметив хороший уровень отношений между Азербайджаном и Хорватией, Гордан Яндрокович подчеркнул наличие возможностей для дальнейшего расширения межпарламентских отношений. Напомнив, что в обеих странах действуют межпарламентские группы дружбы, гость коснулся важности сотрудничества не только между этими группами, но и различными парламентскими комитетами.

Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что достигнутые между Азербайджаном и Арменией соглашения имеют историческое значение.

Глава государства выразил удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Хорватией.

Было подчеркнуто, что Хорватия постоянно поддерживает развитие отношений Азербайджана с Европейским Союзом и НАТО.

На встрече было отмечено, что двусторонние отношения развиваются на основе принципов дружбы и партнерства, констатировано наличие широких возможностей для сотрудничества в энергетической, инвестиционной, туристической и других областях, обсуждены перспективы развития связей между нашими странами в рамках международных межпарламентских институтов.

Президент Ильхам Алиев принял делегацию парламента Хорватии (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию парламента Хорватии (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию парламента Хорватии (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию парламента Хорватии (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию парламента Хорватии (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию парламента Хорватии (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию парламента Хорватии (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию парламента Хорватии (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию парламента Хорватии (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию парламента Хорватии (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости