Халяльные МСП могут стать лидерами "зеленого" перехода к 2040 году

БАКУ/Trend/ - Халяльные малые и средние предпринимательства (МСП) могут стать лидерами «зелёного» перехода к 2040 году.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Комитета по халяльной цепочке поставок в Управлении стандартов и контроля качества Пакистана (Pakistan Standards & Quality Control Authority) Мухаммад Абубакар на Halal Business Forum в Баку.

По его словам, халяльные МСП — это не просто бизнес, а хранители устойчивости, этики и долгосрочных ценностей для будущих поколений.

Абубакар отметил, что халяльные МСП занимают 90% бизнеса, создают 70% рабочих мест и производят 50% глобальных выбросов, что ставит их в центр внимания в области этики, торговли и климатической дипломатии.

«Главный вызов для этих компаний — не отстать от «зелёного» перехода, иначе они рискуют столкнуться с новыми торговыми барьерами, высокими издержками на углерод и исключением с рынков», - заявил он.

Председатель комитета представил «модель тройного выравнивания», объединяющую ценности Корана, стандарты CIMIC для стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и глобальные принципы ESG и ЦУР ООН.

Он сказал, что в центре модели находится «зелёное халяльное предприятие», которое сочетает в себе все три направления и способствует созданию цепочки поставок с нулевым уровнем отходов и циркулярной экономикой.

Мухаммад Абубакар также представил поэтапную «лестницу» перехода к климатическому лидерству, включающую:

принятие стандартов CIMIC;

интеграцию экологических ЦУР в халяльные стандарты (eco-halal);

совмещение ESG и ЦУР;

применение принципов циркулярной экономики;

достижение статуса климатического лидера.

"Реализация стратегии рассчитана на период с 2025 по 2040 год и разделена на краткосрочную (2025–2026), среднесрочную (2026–2030) и долгосрочную (2030–2040) фазы. К 2035 году планируется создать ролевую модель зрелой организации, полностью соответствующей стандартам eco-halal, после чего инициатива будет масштабирована на другие страны-члены ОИС", - заключил он.