Между министерствами обороны Азербайджана и Боснии и Герцеговины проведены первые штабные переговоры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджанской Республики состоялись первые штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Боснии и Герцеговины.

Об этом Trend сообщили в Минобороны Азербайджана.

"В ходе встречи, проходившей с участием представителей различных управлений, были определены направления двустороннего сотрудничества. Также был подготовлен проект плана двустороннего сотрудничества на 2026 год.

Наряду с этим, на основе презентаций, представленных обеими сторонами, были приведены подробные сведения о структуре министерств обороны двух стран и проводимых реформах.
На встрече была выражена уверенность в том, что совместное военное сотрудничество и впредь будет взаимовыгодным для обеих стран", - говорится в сообщении ведомства.

