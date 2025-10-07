Президент Ильхам Алиев: Сегодня Организация тюркских государств формируется как один из серьезных геополитических центров

ГАБАЛА/Trend/ - Сегодня Организация тюркских государств – это не просто платформа для сотрудничества, она формируется как один из серьезных геополитических центров.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Подчеркнув, что повышение международного авторитета ОТГ вызывает удовлетворение, глава государства отметил: «Наши общие исторические и этнические корни, единые национально-духовные ценности объединяют нас как одну семью».