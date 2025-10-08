Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 8 октября

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 8 октября.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9748 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0408 маната, 100 российских рублей - 2,0643 маната.
|USD
|1.7
|EUR
|1.9748
|AUD
|1.1156
|BYN
|0.5592
|BGN
|1.0099
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1197
|CZK
|0.081
|CNY
|0.2387
|DKK
|0.2645
|GEL
|0.6267
|HKD
|0.2184
|INR
|0.0192
|GBP
|2.2767
|SEK
|0.18
|CHF
|2.1222
|ILS
|0.5176
|CAD
|1.2173
|KWD
|5.5499
|KZT
|0.3143
|QAR
|0.4664
|KGS
|0.0195
|HUF
|0.5021
|MDL
|0.102
|NOK
|0.17
|UZS
|0.0141
|PKR
|0.6043
|PLN
|0.4642
|RON
|0.3873
|RUB
|2.0643
|RSD
|0.0169
|SGD
|1.3123
|SAR
|0.4532
|xdr
|2.3224
|TRY
|0.0408
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0411
|JPY
|1.1155
|NZD
|0.9762