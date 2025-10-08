Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Экономика Материалы 8 октября 2025 09:16 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 8 октября

Садиг Джавадов
БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 8 октября.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9748 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0408 маната, 100 российских рублей - 2,0643 маната.

USD 1.7
EUR 1.9748
AUD 1.1156
BYN 0.5592
BGN 1.0099
AED 0.4628
KRW 0.1197
CZK 0.081
CNY 0.2387
DKK 0.2645
GEL 0.6267
HKD 0.2184
INR 0.0192
GBP 2.2767
SEK 0.18
CHF 2.1222
ILS 0.5176
CAD 1.2173
KWD 5.5499
KZT 0.3143
QAR 0.4664
KGS 0.0195
HUF 0.5021
MDL 0.102
NOK 0.17
UZS 0.0141
PKR 0.6043
PLN 0.4642
RON 0.3873
RUB 2.0643
RSD 0.0169
SGD 1.3123
SAR 0.4532
xdr 2.3224
TRY 0.0408
TMT 0.4857
UAH 0.0411
JPY 1.1155
NZD 0.9762
