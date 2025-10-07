Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Волшебные ковры госпожи Пери (ФОТО)

Культура Материалы 7 октября 2025 19:48 (UTC +04:00)
Волшебные ковры госпожи Пери (ФОТО)
Фото: Азербайджанский национальный музей ковра

Вугар Иманов
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В рамках XI Бакинской международной книжной ярмарки состоялась презентация книги сказок "Волшебные ковры госпожи Пери" (Pəri xanımın sehrli xalçaları) и одноимённого анимационного фильма - совместного проекта Азербайджанского национального музея ковра и издательства Şərq-Qərb, сообщает Trend Life.

На мероприятии выступили директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова, директор издательства Şərq-Qərb Севиль Исмайлова и заведующая детским отделом музея Тарана Алиева. Они рассказали гостям о значении проекта и подчеркнули, что как книга, так и анимационный фильм направлены на то, чтобы познакомить детей с красотой, многообразием и богатой палитрой азербайджанских ковров, развить интерес к национальному культурному наследию и обратить внимание на важность сохранения традиций.

Отметим, что сказка, автором которой является Лейла Лейсан, издана на азербайджанском и русском языках. Книгу можно приобрести в магазине музея.

