Президент Ильхам Алиев: Азербайджан реализовал много важных инвестиционных проектов со странами-членами ОТГ

Политика Материалы 7 октября 2025 13:45 (UTC +04:00)
Марьяна Ахмедова
ГАБАЛА/Trend/ - Азербайджан реализовал много важных инвестиционных проектов со странами-членами ОТГ. На сегодняшний день в экономику братских стран инвестировано более 20 млрд долларов США.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Отметив, что основная часть этих инвестиций приходится на экономику Турции, Президент отметил: «Наряду с этим, Азербайджан создал совместные инвестиционные фонды с Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном, посредством которых будут реализованы многие проекты».

