Принятые в парламентах законы способны предотвратить негативные процессы, связанные с ИИ - Асаф Гаджиев

БАКУ/ Trend/ - Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью нашей жизни.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный секретарь Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Асаф Гаджиев, в ходе выступления на открытии 65-го заседания Комитета по социальной и гуманитарной политике Парламентской ассамблеи (ПА) ОЧЭС в Баку.

"Не следует считать, что искусственный интеллект - это отдельная наука. На самом деле это целое направление, в котором важную роль играют математика, физика, биология, химия и психология. Синтез всех наук формирует целое направление", - подчеркнул он.

Генеральный секретарь отметил, что ИИ имеет и опасные аспекты:

"Наряду с удобством, искусственный интеллект может также создавать проблемы и оказывать негативное влияние на нашу жизнь. В связи с этим роль парламента очень важна. Принимаемые здесь законы направлены именно на предотвращение этих негативных процессов, которые настолько опасны, что могут даже создавать проблемы для человеческой жизни. Поэтому мы решили обсудить тему искусственного интеллекта во всех трех комитетах нашей организации. Эта тема, конечно же, имеет и социальные аспекты".

А.Гаджиев подчеркнул, что путь в ПА ОЧЭС начался с Милли Меджлиса Азербайджана. Он поблагодарил от имени всех спикера Милли Меджлиса Сахибу Гафарову за организацию мероприятия на должном уровне.