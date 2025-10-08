Туркменистан в ОТГ: стратегические инициативы Бердымухамедова в энергетике, логистике и культурной дипломатии

БАКУ / Trend/ - Туркменистан занимает особое место в международной системе международных отношений - это страна с официально признанным статусом постоянного нейтралитета, который не ограничивает ее внешнеполитические возможности и позволяет действовать как надежный партнер в регионе. В рамках Организации тюркских государств (ОТГ) Ашхабад имеет статус государства-наблюдателя, однако его экономическая и геостратегическая роль делает страну значимым игроком в тюркском пространстве.

Последовательная политика нейтралитета, реализуемая под руководством председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова, формирует современный внешнеполитический курс Туркменистана и укрепляет его репутацию как ответственного и предсказуемого партнера, способного вносить вклад в устойчивость всего тюркского региона.

Туркменистан входит в число ведущих мировых государств по запасам природного газа, обладая более чем 13 процентами подтвержденных мировых резервов. В условиях растущего спроса на энергоносители и стремления стран ОТГ к диверсификации маршрутов поставок, нейтралитет Туркменистана создает дополнительные возможности для сотрудничества и экономической стабильности.

На XII Саммите ОТГ в Габале председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул готовность Туркменистана к активному энергетическому сотрудничеству, отметив, что страна придает большое значение развитию многостороннего и двустороннего взаимодействия, наполняя его новым содержанием и смыслом.

Под руководством Бердымухамедова Туркменистан не только сохраняет высокий уровень энергетической независимости, но и демонстрирует устойчивую динамику роста. По итогам января-сентября 2025 года план добычи нефти был перевыполнен на 109,7 процента, переработки - на 109,4 процента, а объемы производства Министерства энергетики выросли на 109,5 процента. Для стран ОТГ - от Турции до Казахстана - это создает возможность долгосрочной диверсификации маршрутов через Транскаспийские проекты, включая потенциальный газопровод по дну Каспийского моря.

Рост товарооборота с Казахстаном до 555,7 миллиона долларов и увеличение импорта казахстанской стороной туркменского газа на 32,8 процента в 2024 году подтверждают формирование устойчивых энергетических связей. С Турцией товарооборот в 2023 году достиг 2,6 миллиарда долларов при цели довести его до 5 миллиардов долларов. Эти показатели отражают укрепление энергетической и промышленной кооперации, при этом нейтралитет Туркменистана способствует стабильности транзитных потоков.

Географическое положение Туркменистана делает его важным элементом Среднего коридора, соединяющего Китай, Центральную Азию, Кавказ, Турцию и Европу. Нейтральный статус государства минимизирует геополитические риски для грузоперевозок.

На Саммите в Габале Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул значение развития транспортных связей и возрождения маршрутов Великого Шелкового пути, исторически соединявшего Азию и Европу.

“Следует отметить, что и сегодня народы, проживающие в наших странах, на протяжении веков связаны между собой политическими, экономическими и культурными узами. Одним из ярких примеров этого является Великий Шелковый путь. Его главные маршруты, начинающиеся в Китае, проходили через территории наших братских стран и простирались до Европы. Великий Шелковый путь соединил разные культуры, мировоззрения и экономические системы, способствуя обмену знаниями, наукой, традициями и духовными ценностями между народами Азии, Ближнего Востока и Европы”, - сказал глава государства.

Эта мысль Бердымухамедова не случайна - именно по стратегии Туркменистан последовательно укрепляет логистическую инфраструктуру, развивая международные транспортные коридоры без вовлечения в военные или политические конфликты. По итогам первых девяти месяцев 2025 года объем услуг в сфере транспорта и связи вырос на 14 процентов, а рост в секторе строительства составил 7 процентов, при перевыполнении плана на 114,3 процента. Эти цифры свидетельствуют о масштабных инвестициях в дороги, порты и логистические центры - элементах, необходимых для повышения пропускной способности Среднего коридора.

Товарооборот с Азербайджаном в 2024 году составил почти 400 миллионов долларов, с Узбекистаном - более 1 миллиард долларов, что подчеркивает роль Туркменистана как логистического узла, соединяющего Центральную Азию с Кавказом и Турцией.

Помимо экономики и логистики, Туркменистан развивает гуманитарное и культурное сотрудничество в рамках ОТГ. В 2025 году по инициативе Ашхабада в ООН был провозглашен Международный год мира и доверия, что отражает подход туркменского нейтралитета как средства конструктивного регионального взаимодействия. Эта инициатива, исходящая из идей Бердымухамедова о "дипломатии добрососедства и духовного сближения", создала неполитизированную платформу для экономического и культурного диалога, выгодную как для государств-членов ОТГ, так и для внешних инвесторов, заинтересованных в стабильности региона.

Особое место занимает культурная дипломатия Туркменистана. На саммите в Габале Бердымухамедов предложил организовать Дни культуры Туркменистана в Азербайджане, проведение международных спортивных соревнований между странами ОТГ, а также развитие программ обмена в области искусства и туризма.

“Мы твердо убеждены в необходимости сохранения и развития обширного опыта, накопленного нашими народами в культурной сфере”, - подчеркнул глава государства, отметив, что именно гуманитарные связи укрепляют единство и создают атмосферу доверия в регионе.

7 октября в Габале главы государств ОТГ приняли участие в онлайн-церемонии закладки фундамента мечети, которую Туркменистан построит в Физули. Комплекс площадью более одного гектара, с двумя 40-метровыми минаретами и куполом высотой 30 метров, сможет вместить до 500 верующих. Этот проект - не только символ братства и культурного единства, но и практическое воплощение подхода, сформулированного Бердымухамедовым: использовать духовные и культурные инициативы как инструмент укрепления взаимопонимания между народами.

Нейтралитет Туркменистана - это не ограничение его внешнеэкономического потенциала, а стратегический актив, усиливающий устойчивость тюркского мира. Поддерживаемая личной инициативой Бердымухамедова модель нейтралитета стала одной из наиболее успешных в регионе, превратив Туркменистан в площадку доверия и созидательного партнерства. Участие Ашхабада в ОТГ придает организации дополнительное измерение - нейтральное, но активное. Именно это делает страну универсальным мостом между Азией и Европой, Востоком и Западом, политикой и экономикой.