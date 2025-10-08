Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Команда Yelo провела экологическую акцию на пляже Мардакян (ФОТО)

Экономика Материалы 8 октября 2025 10:27 (UTC +04:00)
Команда Yelo провела экологическую акцию на пляже Мардакян (ФОТО)
Фото: Yelo Bank

Читайте Trend в

В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности Банк Yelo реализовал очередную инициативу, направленную на защиту окружающей среды. На этот раз сотрудники банка приняли участие в экологической акции «Яркие берега», которая прошла на пляже Мардакян, и очистили прибрежную территорию от мусора.

К мероприятию присоединились десятки сотрудников Yelo. В результате совместных усилий было собрано и отсортировано около одной тонны отходов, которые затем были переданы в специальные контейнеры для дальнейшей переработки.

Акция «Яркие берега», которая уже стала доброй традицией, призвана способствовать сохранению экологического состояния Каспийского моря, формированию культуры бережного отношения к природе и укреплению чувства личной ответственности за окружающую среду.

Банк Yelo намерен и впредь поддерживать подобные инициативы, расширять их масштабы и вносить вклад в развитие экологической культуры в обществе.

У вас есть вопросы по банковским услугам (https://www.yelo.az/az/individuals/loans/lombard-krediti/)? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Команда Yelo провела экологическую акцию на пляже Мардакян (ФОТО)
Команда Yelo провела экологическую акцию на пляже Мардакян (ФОТО)
Команда Yelo провела экологическую акцию на пляже Мардакян (ФОТО)
Команда Yelo провела экологическую акцию на пляже Мардакян (ФОТО)
Команда Yelo провела экологическую акцию на пляже Мардакян (ФОТО)
Команда Yelo провела экологическую акцию на пляже Мардакян (ФОТО)
Команда Yelo провела экологическую акцию на пляже Мардакян (ФОТО)
Команда Yelo провела экологическую акцию на пляже Мардакян (ФОТО)
Команда Yelo провела экологическую акцию на пляже Мардакян (ФОТО)
Команда Yelo провела экологическую акцию на пляже Мардакян (ФОТО)
Команда Yelo провела экологическую акцию на пляже Мардакян (ФОТО)
Команда Yelo провела экологическую акцию на пляже Мардакян (ФОТО)
Команда Yelo провела экологическую акцию на пляже Мардакян (ФОТО)
Команда Yelo провела экологическую акцию на пляже Мардакян (ФОТО)
Команда Yelo провела экологическую акцию на пляже Мардакян (ФОТО)
Команда Yelo провела экологическую акцию на пляже Мардакян (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости