Команда Yelo провела экологическую акцию на пляже Мардакян (ФОТО)

В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности Банк Yelo реализовал очередную инициативу, направленную на защиту окружающей среды. На этот раз сотрудники банка приняли участие в экологической акции «Яркие берега», которая прошла на пляже Мардакян, и очистили прибрежную территорию от мусора.

К мероприятию присоединились десятки сотрудников Yelo. В результате совместных усилий было собрано и отсортировано около одной тонны отходов, которые затем были переданы в специальные контейнеры для дальнейшей переработки.

Акция «Яркие берега», которая уже стала доброй традицией, призвана способствовать сохранению экологического состояния Каспийского моря, формированию культуры бережного отношения к природе и укреплению чувства личной ответственности за окружающую среду.

Банк Yelo намерен и впредь поддерживать подобные инициативы, расширять их масштабы и вносить вклад в развитие экологической культуры в обществе.

У вас есть вопросы по банковским услугам (https://www.yelo.az/az/individuals/loans/lombard-krediti/)? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!