Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 6 октября 2025 15:46 (UTC +04:00)
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - 6 октября Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркоязычных государств (ОТГ).

Как сообщает Trend, в Габалинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Кыргызстана Садыра Жапарова встречали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и другие официальные лица.

