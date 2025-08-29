Обеспечение оружием, боеприпасами, военной техникой и личного состава осуществлялось военно-политическим руководством Армении - показания Бако Саакяна на предварительном следствии

БАКУ /Trend/ - 29 августа в Бакинском военном суде на судебном процессе были оглашены показания обвиняемого Бака Саакяна, данные им в ходе предварительного следствия по уголовному делу в его отношении, а также другие относящиеся к нему документы.

Как сообщает Trend, обвиняемый Бако Саакян в показаниях на предварительном следствии заявил, что в 1993–1995 годах работал "начальником штаба по материально-техническому обеспечению" в так называемой "армии обороны" сепаратистского режима. До мая 1994 года, когда было объявлено прекращение огня, он принимал участие в обеспечении прямого снабжения военных сил во время боевых действий.

Бака Саакян сообщил, что находящийся в 2015–2020 годах в городе Шуше ракетный комплекс "С-300" был направлен к ним министерством обороны Армении.

В своих показаниях он отметил, что в целом, в период до и после 44-дневной войны в 2020 году обеспечение вооружением, боеприпасами, военной техникой и личного состава осуществлялось военно-политическим руководством Армении за счет государственного бюджета этой страны.

Бака Саакян также заявил, что министерство обороны Армении снабжало так называемое "министерство обороны" сепаратистского режима оружием, боеприпасами и другим военным обеспечением.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

