При ударе ВС РФ по Киеву повреждено здание посольства Азербайджана- МИД

БАКУ - /Trend/ - В результате ракетного удара России по Киеву пострадало здание посольства Азербайджана, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

"28 августа, около 3 часов ночи по местному времени, столица Украины Киев подверглась ракетным и дроновым атакам. Один из ракетных снарядов разорвался в непосредственной близости от здания посольства Азербайджана в Украине. Взрывной волной были повреждены окна, а на крыше консульского отдела образовались трещины», — говорится в сообщении.

При этом, среди сотрудников дипломатического представительства пострадавших нет. Посольство продолжает свою деятельность, добавили в ведомстве.