Иран и Азербайджан хотят ускорить реализацию совместных проектов на границе

БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с министром дорог и городского развития Ирана Фарзаной Садиг.

Как сообщили Trend в пресс-службе Кабинета министров, встреча состоялась в туркменском городе Аваза в рамках третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

На встрече обсуждалось сотрудничество между двумя странами в различных сферах экономики, в частности реализация совместных пограничных проектов.

В ходе встречи обе стороны подчеркнули важность ускорения реализации существующих проектов, включая железнодорожный грузовой терминал Астара и строящиеся пограничные мосты.

Было отмечено, что контакты между Президентами обеих стран сыграли особую роль в углублении отношений между двумя странами.

Стороны также договорились о взаимных визитах в ближайшее время.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по продвижению проектов, решению стоящих проблем и углублению сотрудничества.

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