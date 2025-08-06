Омбудсмен Азербайджана обратилась с призывом оказать давление на Армению с целью передачи ею точных карт минных полей

БАКУ /Trend/ - Мины и неразорвавшиеся боеприпасы, заложенные Арменией в период оккупации территорий Азербайджана, продолжают представлять угрозу жизни и здоровью людей. Так, минувшим днем в результате разрыва мины в освобожденном Кяльбаджарском районе различные телесные повреждения получили пятеро военнослужащих азербайджанской армии.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Аппарата омбудсмена Азербайджана.

Отмечается, что массово заложенные на территории Азербайджана мины, точные карты которых до сих пор не предоставлены Арменией, продолжают представлять серьезную угрозу жизни и здоровью людей. Это также чинит препятствия возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли, восстановительно-строительным работам на этих территориях и наносит серьёзный ущерб окружающей среде.

Подчеркивается, что несмотря на многочисленные обращения азербайджанской стороны в международные организации с призывом оказать давление на Армению, не предоставляющую точные карты минных полей, ситуация не меняется. "Как уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики ещё раз призываю соответствующие международные организации оказать серьезное давление на Армению с целью обеспечения передачи ею точных карт минных полей Азербайджану, а также решительно отреагировать на военные и экологические преступления армянской стороны, включая нарушения норм гуманитарного права", - говорится в заявлении.

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