БАКУ /Trend/ - Бакинская инициативная группа (БИГ) совместно с зарубежными исследователями провела новое исследование

Как сообщает в субботу Trend, исследование, проведенное в марте-июне 2025 года, охватывает хронологию событий, масштабы насилия и разрушений, зверства, совершённые французскими правоохранительными органами, реакцию стран региона и заинтересованных в нем государств, а также ООН.

Так, в исследовании под названием «Новая Каледония: колониальное наследие, борьба за самоопределение и кризис 2024 года» проанализированы майские беспорядки 2024 года в Новой Каледонии, причины их возникновения, ход событий, репрессии против канакского народа, а также международная реакция и результаты сопротивления.

В исследовании показывается, что в основе протестов лежит колониальное управление, анализируются серьезные недостатки, связанные с фундаментальными правами порабощенных народов.

Это исследование приводит к нескольким ключевым выводам, отражающим как местную специфику, так и более широкий политический контекст. Так, кризис 2024 года в Новой Каледонии показал, что попытки Франции сохранить контроль над территорией с помощью силы и административных методов - без уважения к праву коренного народа на самоопределение - лишь усугубили конфликт. Ответ метрополии в виде репрессий, введения чрезвычайного положения и арестов продемонстрировал ее неготовность к диалогу и наличие по-прежнему сильных колониальных рефлексов. Исследование рассматривает вопрос статуса Новой Каледонии не как внутреннее дело Франции, а с точки зрения международного права, приходя к выводу, что устойчивый мир невозможен без справедливого урегулирования.

Подписанное 12 июля соглашение между Францией и Новой Каледонией подтверждает точность прогнозов, сделанных в упомянутом исследовании: решение относительно статуса острова должен принимать канакский народ, и Новая Каледония должна поэтапно обрести полную независимость.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!