БАКУ/Trend/ - Задержанный в Турции директор школы экстрадирован в Азербайджан.

Об этом сообщили Trend в Генеральной прокуратуре.

В соответствии с требованиями Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 года, ходатайство, поданное Генеральной прокуратурой в связи с экстрадицией гражданки Азербайджана Севиндж Алисафа гызы Гусейновой, было удовлетворено уполномоченными органами Турции.

Подчеркивается, что в рамках уголовного дела, предварительное следствие по которому ведется в Сураханской районной прокуратуре города Баку, возникли обоснованные подозрения в том, что Севиндж Гусейнова, работавшая в должности директора школы, злоупотребляя служебным положением, путем мошенничества завладела денежными средствами нескольких лиц на общую сумму 69 тыс. манатов.

В связи с этим было принято решение о предъявлении Севиндж Гусейновой обвинения в совершении уголовных преступлений, связанных с мошенничеством и злоупотреблением служебным положением, причинением значительного ущерба и неоднократным совершением подобных действий, и она была объявлена в международный розыск за уклонение от следствия. В результате оперативно-поисковых мероприятий Севиндж Гусейнова была задержана на территории Турции.

Пенитенциарной службой Министерства юстиции принимаются меры в связи с доставкой Севиндж Гусейновой в нашу страну.

Генеральная прокуратура продолжает тесное сотрудничество с зарубежными партнерскими структурами, в том числе Интерполом, с целью установления местонахождения разыскиваемых лиц за рубежом и их доставки в Азербайджан