БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) выделяет средства на управление отходами и уличное освещение в Гяндже.

Как сообщает Trend, об этом заявил руководитель отдела сотрудничества представительства Европейского союза (ЕС) Виктор Божков на медиа-брифинге, посвящённом 30-летию партнёрства ЕС–Азербайджан и реализуемым в Гяндже проектам.

По его словам, одним из основных инвестиционных проектов, реализуемых в Гяндже, является проект, связанный с управлением твёрдыми бытовыми отходами.

«В рамках этого проекта Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) выделяется кредит в размере 10 миллионов евро. Европейский союз, в свою очередь, предоставляет грант в размере 4,1 миллиона евро для поддержки этого кредита», – отметил он.

В. Божков подчеркнул, что в рамках проекта будут закуплены специальные грузовые автомобили для вывоза отходов и мусорные контейнеры.

«В ближайшее время это оборудование можно будет увидеть на улицах Гянджи. Наряду с этим, будет внедрена система автоматического отслеживания транспортных средств и «умная» система сбора отходов», – добавил он.

Представитель ЕС сообщил, что второй инвестиционный проект предполагает модернизацию системы уличного освещения города.

По его словам, в рамках проекта ЕБРР выделяет кредит в размере 12,5 миллиона евро, а Европейский союз предоставляет грант в размере 2,5 миллиона евро.

«Проект предусматривает установку на улицах Гянджи новой энергосберегающей светодиодной (LED) системы освещения, а также внедрение автоматизированных систем управления и мониторинга. Это поможет снизить энергопотребление города», – подчеркнул В. Божков.

Он отметил, что третий проект реализуется в рамках программы «Зелёные города», и Гянджа является первым азербайджанским городом, присоединившимся к этой программе.

«Европейский союз выделяет около 1,5 миллиона евро в качестве гранта для поддержки разработки «Плана действий „Зелёный город“ в Гяндже», – сказал он.