...
Оценены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ВБ

Экономика Материалы 19 января 2026 20:20 (UTC +04:00)
Фото: Министерство Экономики Азербайджанской Республики

Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Так, заместитель министра экономики Самед Баширли встретился с делегацией во главе с региональным директором Всемирного банка по устойчивому развитию в регионе Европы и Центральной Азии Самехом Нагибом Вахбой.

На встрече было привлечено внимание к проводимым в Азербайджане социально-экономическим реформам, а также к шагам, предпринимаемым в направлении совершенствования деловой и инвестиционной среды. В связи с этим была отмечена значимость сотрудничества со Всемирным банком, мер институциональной и технической поддержки, оказываемых Банком.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по проектам, реализуемым между Азербайджаном и Всемирным банком, и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

