Специальное предложение по премиальным картам

Халг Банк запускает новую кампанию, которая позволяет клиентам воспользоваться преимуществами премиальных карт на более удобных и выгодных условиях. С 27 ноября по 5 декабря при оформлении платежных карт Mastercard Black Edition и Visa Infinite действует скидка 60% на стоимость карт либо на сумму первоначального взноса на карточный счет.

Премиальные карты этого сегмента предоставляют владельцам высокий уровень обслуживания по всему миру, широкий спектр привилегий для путешествий и образа жизни, страховые пакеты, услуги консьержа и ряд других эксклюзивных преимуществ. Среди привилегий — трансфер в аэропорт, доступ в бизнес-залы, услуги быстрого прохождения контроля и другие сервисы.

Оформить карты Mastercard Black Edition и Visa Infinite клиенты могут как в филиальной сети Халг Банка, так и посредством онлайн-каналов. Доставка по Баку осуществляется бесплатно. Ссылка для оформления: https://cardorder.xalqbank.az/?card=9

Дополнительно сообщаем, что до 5 декабря, новые и действующие вкладчики Халг Банка имеют возможность заказать в филиалах указанные премиальные карты со скидкой 70% на стоимость карт или первоначальный взнос.

Напоминаем, что в рамках депозитной кампании, действующей до 30 декабря, клиенты могут разместить средства на привлекательных условиях:

Депозит "Срочный" AZN – годовые проценты: 3 месяца – 8.5%, 6 месяцев – 10.5%, 12 месяцев – 11%, 18 месяцев – 11%, 24 месяца – 11%. Минимальная сумма - 100 AZN.

Депозит "Прогресс" AZN – годовые проценты: 12 месяцев – 10.75%, 24 месяца – 11%. Возможность пополнения суммы депозита. Минимальная сумма - 100 AZN.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.