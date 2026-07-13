Представитель TikTok о подходах к обеспечению безопасности пользователей

ШУША /Trend/ - Доверие пользователей является основой безопасной цифровой среды, которая способствует развитию творчества, обучения и общения.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявила директор по вопросам государственной политики и взаимодействия с государственными органами TikTok в Восточной Европе Диана Райан в ходе панельной дискуссии на тему «Цифровые платформы и информационная безопасность: современные вызовы и ключевые решения», состоявшейся в рамках IV Шушинского глобального медиафорума.

«Безопасность — это не просто функция нашей платформы. Это основа, которая делает возможными творчество, обучение и содержательное взаимодействие пользователей», — сказала она.

По словам Райан, ежедневно TikTok пользуются более 1 миллиарда человек по всему миру, а аудитория платформы в Азербайджане превышает 1 миллион пользователей.

Она отметила, что подход TikTok к обеспечению безопасности строится на трех ключевых принципах: соблюдении строгих правил сообщества, предоставлении пользователям инструментов для управления своим цифровым опытом и развитии цифровой грамотности.

Райан подчеркнула, что каждый публикуемый на платформе материал проходит проверку с использованием технологий искусственного интеллекта и последующей модерации специалистами. По ее словам, TikTok проводит модерацию более чем на 70 языках, включая азербайджанский, а также регулярно публикует отчеты о соблюдении правил сообщества, обеспечивая прозрачность работы платформы.