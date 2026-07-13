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Азербайджан стал глобальной площадкой для международного диалога (Эксклюзив)

Азербайджан Новость 13 июля 2026 13:38 (UTC +04:00)
Азербайджан стал глобальной площадкой для международного диалога (Эксклюзив)
Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Журналист Все материалы

ШУША /Trend/ – Азербайджан за короткое время превратился в важную международную площадку для глобального диалога между различными движениями, организациями и средствами массовой информации.

Об этом сказал Trend юридический советник Международной сикхской федерации Вирринг Прабджот Сингх на полях IV Шушинского глобального медиафорума.

«Азербайджан очень быстро стал центром глобальной коммуникации и диалога между различными движениями, организациями и, конечно, СМИ со всего мира, особенно стран Глобального Юга», – отметил он.

Говоря о Шуше, представитель Международной сикхской федерации подчеркнул, что город произвел на него большое впечатление своим богатым культурным наследием.

«Очень ценно посетить культурные достопримечательности города Шуша, а также увидеть следы конфликта и узнать его историю. Не менее важно увидеть стойкость местного сообщества и то, как люди смогли вернуть свои родные земли», – добавил П.Сингх.

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