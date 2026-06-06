Азербайджан и США укрепляют сотрудничество по широкому спектру направлений - Эми Карлон (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Прошедшая неделя стала ярким примером того, как Азербайджан и США продолжают укреплять двустороннее сотрудничество по широкому спектру направлений.

Об этом сказала Trend временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон в рамках образовательной выставки США, проходящей в Баку.

По ее словам, важным событием стало участие американской делегации во главе с помощником госсекретаря США по делам экономики, энергии и бизнеса Калебом Орром в Бакинской энергетической неделе.

"На Бакинскую энергетическую неделю прибыла делегация во главе с помощником госсекретаря Калебом Орром, который зачитал послание Президента США Дональда Трампа и продолжил работу по реализации Хартии стратегического партнерства, подписанной в феврале этого года вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", — отметила Карлон.

Она также рассказала о запуске первого азербайджано-американского экономического диалога.

"Мы дали старт первому в истории азербайджано-американскому экономическому диалогу и подписали соглашения на сумму более 8 миллиардов долларов на его полях. Это свидетельствует о том, что наши двусторонние отношения имеют очень хорошие перспективы в предстоящем году", — подчеркнула временный поверенный в делах США.