Консул США напомнил о важности ранней подготовки к обучению в стране

БАКУ/ Trend/ - Студентам, планирующим обучение в США, следует заранее готовиться к визовому процессу и внимательно подходить к оформлению необходимых документов.

Как сообщает Trend, об этом заявил консул посольства США в Азербайджане Брайан Селман в ходе образовательной выставки США, проходящей в Баку.

По его словам, одним из ключевых этапов является получение формы I-20 от учебного заведения, подтверждающей зачисление студента.

"Вы не можете подать заявление на визу без формы I-20. Она подтверждает, что вы являетесь студентом. После получения этого документа можно приступать к оформлению визы", - сказал Селман.

Он также рекомендовал не откладывать подачу документов на последние недели перед поездкой.

"Хорошее время для подачи заявления на визу — за несколько месяцев до поездки. Планируйте заранее, и тогда процесс пройдет более спокойно", — отметил консул.

Брайан Селман добавил, что во время собеседования заявителям важно уверенно рассказать о своих образовательных планах и источниках финансирования обучения.