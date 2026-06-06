Более 40 университетов США участвуют в образовательной выставке в Баку - Рэнди Коул

БАКУ/ Trend/ - Более 40 университетов США участвуют в образовательной выставке в Баку.

Как сообщает Trend, об этом заявил сотрудник по вопросам культуры посольства США в Баку Рэнди Коул в ходе образовательной выставки США в Баку.

Он отметил, что студенты, планирующие обучение в США, смогут получить информацию о визовых процедурах и напрямую пообщаться с представителями американских университетов.

"Сегодня у вас будет возможность получить информацию о визах для студентов. После этого вы сможете посетить стенды более чем 40 американских университетов, представители которых присутствуют на выставке. За столами также работают выпускники программ обмена правительства США и сотрудники нашего посольства", — сказал он.

Отметим, что в Баку проходит образовательная выставка США. Мероприятие организовано посольством США в Азербайджане совместно с программой EducationUSA.