«Большой Кавказский биосферный резерват» Азербайджана включен в Список Всемирной сети ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - В городе Эрнандариас Республики Парагвай проходит 38-я сессия Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера».

Как сообщили Trend в постоянном представительстве Азербайджана при ЮНЕСКО, на сессии Азербайджан представляет делегация министерства экологии и природных ресурсов и постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО.

В рамках сегодняшнего заседания сессии по единогласному решению членов комитета номинационное досье «Большой Кавказский биосферный резерват» было включено во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Это стало первой территорией Азербайджана, включённой во Всемирную сеть биосферных резерватов.

Отметим, что в 142 странах насчитывается 784 биосферных резервата ЮНЕСКО.