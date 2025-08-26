Баку и Лондон проведут очередные консульские консультации

БАКУ/Trend/- Азербайджан и Великобритания намерены провести очередной раунд консульских консультаций в Лондоне в этом году.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил государственный министр Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути.

"Наше консульское сотрудничество растет вместе со связями между нашими народами, и я приветствую проведение следующего раунда консультаций в Лондоне в конце этого года", - сказал Даути.

Он также подчеркнул значимость договорённостей, достигнутых в Вашингтоне между Азербайджаном, Арменией и США.

"Сегодня появился реальный шанс для более стабильного и процветающего Южного Кавказа - и Великобритания готова поддержать вас в том, чтобы эта надежда стала устойчивой реальностью", - отметил британский министр.

По словам Даути, стратегический диалог между Азербайджаном и Великобританией не только своевременен, но и отражает прочность двусторонних отношений.

"Наше партнёрство основано на взаимном уважении, имеет крепкий фундамент и общее стремление к развитию. От энергетики до образования, от безопасности до культуры - мы выстроили прочные связи не только между нашими правительствами, но и между людьми", - сказал он.

Госминистр также подчеркнул, что в условиях современных вызовов сотрудничество Азербайджана и Великобритании в сфере обороны, кибербезопасности, борьбы с наркотиками и обеспечения региональной стабильности приобретает особое значение.

Отметим, что 25 августа министр Даути совершил официальный визит в Баку, ставший первым визитом министра по делам Европы из Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании с 2023 года.

В ходе однодневной программы министр провёл ряд двусторонних встреч, охватывающий широкий спектр сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном.