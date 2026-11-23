БАКУ /Trend Life/ - В рамках проходящего в Кашкадарьинской области Узбекистана мероприятия "Азербайджанская культура: Неделя литературы и искусства" в городском Центре культуры Шахрисабза была организована концертная программа под названием "Песнь Харыбюльбюль — на земле Темура", говорится в сообщении пресс-службы Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане.

Выступивший с речью директор АКЦ, доктор философии по истории Акиф Марифли отметил, что важную роль в развитии на самом высоком уровне исторически сложившихся отношений вечной дружбы и братства между нашими народами играют политическая воля и взаимные усилия глав государств, а укрепляющиеся связи между нашими странами создают широкие возможности для реализации совместных проектов в сфере культуры и взаимного ознакомления с традициями искусства.

Начальник Управления культуры Кашкадарьинской области Исок Тураев отметил, что проведение такого концерта в Шахрисабзе в рамках Недели будет способствовать расширению культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном, более близкому знакомству наших народов с художественными и музыкальными традициями друг друга.

Произведения, прозвучавшие в исполнении солистов театральной труппы «Харыбюльбюль» АКЦ и узбекских музыкантов, придали концертной программе особое звучание, послужив дальнейшему развитию культурно-гуманитарных связей между братскими странами и народами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!