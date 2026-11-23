БАКУ /Trend/ - На газовом месторождении «Homa» эксплуатируются 23 скважины.

Как сообщает Министерство нефти Ирана, об этом заявил представитель иранской нефтегазодобывающей компании Южного Загроса Мазьяр Хоршединия.

«На газовом месторождении «Homa» ежедневно добывается 10 миллионов кубометров газа. Добываемый на этом месторождении газ транспортируется на газосборный пункт «Homa», — отметил он.

Хоршединия добавил, что добываемый на месторождении газ транспортируется по трубопроводу диаметром 6 дюймов на газосборный пункт, после чего собранный газ направляется по трубопроводу диаметром 24 дюйма, а затем по трубопроводу диаметром 26 дюймов на следующий объект по переработке газа.

Представитель компании заявил, что необходимые ремонтные работы на газовом месторождении «Homa» были своевременно проведены для подготовки к зимнему периоду.

«По настоянию Министерства нефти Ирана все ремонтные работы на газовом месторождении «Homa» и газосборном пункте проводятся в рамках деятельности стартап-компаний. До настоящего времени в ходе деятельности стартап-компаний никаких проблем зафиксировано не было», — отметил он.

Отметим, что газовое месторождение «Homa» расположено на юге Ирана, недалеко от города Хондж провинции Фарс.

По информации иранской нефтегазодобывающей компании Южного Загроса, в операционной зоне «Парсиан» добыча газа ведётся на четырёх месторождениях — Табнак, Хома, Шанол и Варави. В целом в этой зоне суточная добыча может достигать 76 миллионов кубометров газа и 25,6 тысячи баррелей газового конденсата.