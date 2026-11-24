БАКУ/Trend/ - Mastercard намерена в ближайшее время представить новые решения в сфере агентной коммерции (Agentic Commerce) в Азербайджане.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил во вторник генеральный директор Mastercard в Турции и Азербайджане Онур Файдаджи на X Международном банковском форуме, проходящем в Баку.

По его словам, в последние 30 лет в мире произошли три крупных технологических преобразования: появление интернета, развитие мобильных приложений и внедрение искусственного интеллекта.

Он отметил, что, согласно глобальным исследованиям Mastercard, 78 из 100 организаций используют искусственный интеллект как минимум в одной операционной деятельности.

"В финансовом секторе этот показатель достигает 90%. Mastercard внедряет решения на основе искусственного интеллекта в финансовом секторе Азербайджана. В частности, в рамках сотрудничества с Azericard компания представила решение, использующее искусственный интеллект, данные и анализ поведения клиентов для совершенствования кредитного скоринга банков и повышения точности принятия кредитных решений. Кроме того, совместно с одним из банков было внедрено решение на основе искусственного интеллекта для оптимизации процесса взыскания задолженности. Оно позволяет улучшить принятие решений, эффективнее распределять работу представителей банков, увеличивать объемы взыскания и снижать уровень просроченной задолженности", - сказал он.

Глава Mastercard также рассказал о развитии направления Agent Suite – набора решений на основе искусственного интеллекта, предназначенных для оптимизации различных банковских процессов. По его словам, такие интеллектуальные агенты могут применяться в привлечении клиентов, кредитном скоринге, оптимизации операций, управлении портфелем и взыскании задолженности.

"В рамках этой модели интеллектуальные агенты смогут выбирать товары, сравнивать предложения и совершать покупки от имени потребителей. Mastercard работает над обеспечением безопасности развития этого направления. По мере развития искусственного интеллекта наряду с расширением его возможностей возрастают риски мошенничества и угрозы кибербезопасности. Для масштабного внедрения технологий они должны быть простыми в использовании, доступными для людей разных возрастов, быстрыми и, прежде всего, безопасными", - добавил он.