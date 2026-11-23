БАКУ/Trend/ - Компания IRD Engineering работает в Азербайджане с 2011 года и за этот период приняла участие в реализации более 12 проектов, финансируемых международными финансовыми институтами (МФИ).

Об этом заявил региональный директор IRD Engineering по Центральной Азии и Кавказу Пьерлуиджи Алойя на азербайджано-итальянском бизнес-форуме в понедельник в Баку, сообщил корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что основными регионами деятельности и интересов компании являются Кавказ, Центральная Азия и Балканы. Компания работает в этих регионах, в частности, в сфере инфраструктурных проектов.

П. Алойя сообщил, что первый проект в Азербайджане IRD Engineering начала реализовывать в 2011 году. С тех пор компания приняла участие в реализации более 12 проектов при поддержке таких международных финансовых институтов, как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатский банк развития (АБР).

По его словам, одним из проектов, реализованных компанией в Азербайджане, является реконструкция участка автомобильной дороги М2 Госту – Гянджа, входящего в состав Среднего коридора. Проект, финансируемый ЕБРР, успешно завершен.

Глава компании также сообщил о подписании нового контракта на реализацию проектов в сфере водоснабжения и управления сточными водами в городе Гянджа. В рамках контракта IRD Engineering окажет поддержку в проведении проектных работ и надзоре за строительством.

Он отметил, что этот контракт является важным этапом для компании, а также значимым с точки зрения расширения деятельности международных финансовых институтов в Азербайджане.

П. Алойя подчеркнул, что географическое положение Азербайджана, политическая воля и институциональный потенциал страны играют важную роль в развитии Среднего коридора.

Он добавил, что IRD Engineering намерена и далее вносить вклад в развитие инфраструктуры Азербайджана в рамках сотрудничества с международными финансовыми институтами, национальными структурами и партнерами.