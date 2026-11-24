БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2026 года по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) было транспортировано 21,104 миллиона тонн нефти.

Согласно подсчетам Trend на основе отчета Государственного комитета статистики Азербайджана, этот показатель на 1,657 миллиона тонн, или 7,3 процента ниже показателя за аналогичный период 2025 года.

Так, в январе-октябре прошлого года по БТД было транспортировано 22,761 миллиона тонн нефти.

За отчетный период 81,8 процента (17 миллионов 268,7 тысячи тонн) нефти, транспортированной по трубопроводу БТД, составляла нефть, добытая в Азербайджане, а 18,2 процента (3 миллиона 835,1 тысячи тонн) – нефть, поступившая из Туркменистана и Казахстана.

В настоящее время по трубопроводу транспортируется преимущественно нефть, добываемая на блоке месторождений "Азери – Чираг – Гюнешли" (АЧГ), и конденсат, добываемый на месторождении "Шахдениз". Кроме того, посредством БТД продолжается транспортировка дополнительных объемов нефти и конденсата из бассейна Каспийского моря, в том числе сырья, поступающего из Казахстана и Туркменистана, а также других объемов нефти, добываемой SOCAR в Азербайджане.

Доли участия в компании BTC Co. распределяются следующим образом: SOCAR – 32,97 процента, bp – 30,10 процента, MOL – 8,90 процента, TPAO – 6,53 процента, Eni – 5 процентов, TotalEnergies – 5 процентов, ITOCHU – 3,40 процента, ONGC Videsh – 3,10 процента, ExxonMobil – 2,50 процента и INPEX – 2,50 процента.