БАКУ /Trend/ - Индонезия и Азербайджан обладают значительным нереализованным потенциалом для расширения двусторонней торговли и экономического сотрудничества.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил во вторник посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми на Индонезийском бизнес-форуме в Баку.

Он выразил благодарность азербайджанским деловым организациям и учреждениям, принявшим участие в мероприятии, в том числе Caspian Energy Club, Азербайджанской текстильной ассоциации и Ассоциации промышленников пищевой промышленности и производства напитков Азербайджана.

"Несмотря на хорошие экономические отношения между Индонезией и Азербайджаном, значительный экономический потенциал двух стран пока не в полной мере отражается в объемах и стоимостных показателях двусторонней торговли", - сказал посол.

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