БАКУ /Trend/ - Проводится очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает корреспондент Trend с мероприятия, на заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

Законопроект "О принятии и утверждении, а также предоставлении разрешения на реализацию изменённого и изложенного в новой редакции Соглашения о разведке, разработке и долевом распределении добычи на морском блоке "Абшерон“ в азербайджанском секторе Каспийского моря между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики, компаниями TotalEnergies EP Absheron B.V., SOCAR Absheron и ADNOC International ProjectCo 1 RSC Limited".

Проект закона Азербайджанской Республики о присоединении к Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам.

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О телекоммуникациях» (третье чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики и Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об изъятии земель для государственных нужд» (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)» (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики «О конфликте интересов» (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О судебно-экспертной деятельности» (первое чтение).