БАКУ/Trend/- Азиатский банк развития (АБР) утвердил выделение 140 млн долларов на реализацию проекта по опреснению воды Каспийского моря в Азербайджане, сообщили в банке.

Это первый в Азербайджане крупномасштабный проект по опреснению морской воды, а также первый проект, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства.

«Проект соответствует одной из ключевых целей Стратегии партнерства АБР с Азербайджаном на 2025–2029 годы, предусматривающей развитие низкоуглеродной транспортной и инфраструктурной взаимосвязанности и инклюзивного развития. В частности, проект способствует достижению предусмотренного стратегией результата по созданию экологически чистой и устойчивой инфраструктуры», - говорится в сообщении АБР.

Проект предусматривает проектирование, строительство, финансирование, эксплуатацию и техническое обслуживание установки по опреснению морской воды методом обратного осмоса. Проектная производительность установки составит 300 000 кубометров воды в сутки с возможностью увеличения объема производства до 330 000 кубометров в сутки в периоды пикового спроса. Проект также включает создание сопутствующей инфраструктуры.

Проект будет реализован в рамках 25-летнего соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Опресненная вода будет поставляться исключительно государственной компании United Water Supply Services of Major Cities, отвечающей за водоснабжение крупных городов.