БАКУ/Trend/ - Обсуждено развитие сотрудничества в сфере юстиции между Азербайджаном и Турцией, в частности расширение совместной деятельности между академиями юстиции двух стран.

По информации пресс-службы министерства юстиции Азербайджана, заместитель министра юстиции Азербайджана Тогрул Гусейнов встретился в Баку с руководителем Академии юстиции министерства юстиции Турции Метином Йылдырымом.

На встрече состоялся обмен мнениями о развитии связей между Азербайджаном и Турцией в правовой сфере, текущем состоянии и перспективах сотрудничества между органами юстиции обеих стран, в особенности между академиями юстиции. Было отмечено, что в рамках сотрудничества осуществляется ряд мероприятий по совершенствованию пенитенциарной сферы и службы пробации, а также медицинской службы. Кроме того, организуются совместные тренинги с целью повышения первоначальной профессиональной подготовки судей.

Было подчеркнуто, что связи развиваются также в рамках Организации тюркских государств, и отмечена важность взаимных визитов в этом процессе. На встрече было доведено до внимания, что к настоящему времени между двумя странами подписано около 300 договоров, а более 30 документов находятся на стадии рассмотрения. Также было сообщено, что с 2007 года при организации Академии юстиции Турции для азербайджанских судей было проведено 9 тренингов, в которых в целом приняли участие 447 человек.

В завершение была подчеркнута важность дальнейшего развития сотрудничества между академиями посредством совместных тренингов, взаимных визитов и международных мероприятий, а также расширения связей в двустороннем и многостороннем форматах.