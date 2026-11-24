БАКУ /Trend/ - Иранская компания "Шахид Хашеминеджад" планирует увеличить производство серы на 11 тысяч тонн в год.

Как сообщает министерство нефти Ирана, об этом заявил исполнительный директор компании Яхъя Фейзи.

"Одним из основных реализуемых проектов компании по переработке газа "Шахид Хашеминеджад" является строительство второго технологического блока установки по очистке газа. Этот блок полностью основан на отечественных разработках и предназначен для концентрирования газа, поступающего на установки по производству серы, а также увеличения объемов ее производства", — отметил он.

Фейзи добавил, что в рамках данного проекта отпадет необходимость в ежегодной замене 110 катализаторов на этом технологическом блоке. Это позволит существенно сократить эксплуатационные расходы.

"Что касается экономических и экологических возможностей, которые открывает данный проект, то на выходе из турбины этого блока может образовываться до 400 тонн углекислого газа в сутки. Согласно проекту, после подписания соглашения с одной из местных стартап-компаний углекислый газ вместо выброса в окружающую среду будет превращаться в ценное сырье для использования в различных отраслях промышленности", — отметил он.

Представитель компании сообщил, что реализация плана по продаже углекислого газа, производимого на установках очистки газа, позволит обеспечить работой 30 человек. Кроме того, будут созданы также рабочие места в транспортной и других сферах.

Отметим, что компания "Шахид Хашеминеджад" действует в составе Восточной нефтегазодобывающей компании Ирана. В ее структуру входят 7 заводов (5 перерабатывающих заводов и 2 установки осушки). Каждый из перерабатывающих заводов обладает мощностью переработки 58 миллионов кубометров газа в сутки. На предприятии производятся природный газ, газовый конденсат, нафта, керосин, мазут, растворители и сера.

Согласно исследованию Trend на основе данных компании по переработке газа "Шахид Хашеминеджад", в предыдущем иранском году (20 марта 2024 года — 20 марта 2025 года) на предприятии было произведено 13,9 миллиарда кубометров газа. Производство увеличилось на 5% по сравнению с показателем за период с 21 марта 2023 года по 19 марта 2024 года.