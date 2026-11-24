БАКУ /Trend/ - Государственный секретарь США Марко Рубио и премьер-министр, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдель Рахман Аль Тани на встрече, состоявшейся 23 ноября в Вашингтоне, обсудили вопросы предотвращения угроз и обеспечения стабильности на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном пресс-службой Государственного департамента США.

Согласно документу, Рубио поблагодарил Катар за его посредническую деятельность на международной арене и отметил необходимость дальнейшей тесной координации усилий для предотвращения угроз, а также поддержания стабильности и безопасности в регионе.

Кроме того, стороны дали старт восьмому раунду стратегического диалога между США и Катаром. В ходе переговоров они подтвердили прочность двустороннего партнерства и рассмотрели возможности расширения взаимодействия по приоритетным направлениям в экономической сфере и области безопасности.