БАКУ /Trend/ - Объем грузовых перевозок по железнодорожной сети Грузии в третьем квартале 2026 года увеличился на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом и составил 4,1 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

Согласно информации, основная часть грузов, перевезенных в июле-сентябре, пришлась на транзитные перевозки — 62,1%. На международные перевозки (импорт и экспорт без учета транзита) пришлось 32,1%, тогда как доля внутренних перевозок составила 5,7%.

В структуре международных грузоперевозок преобладал импорт, на который пришлось 77,9%. Оставшиеся 22,1% составил экспорт.

Крупнейшими странами-отправителями грузов в Грузию стали Россия с долей 22,2% и Азербайджан — 22,1%. На остальные государства в совокупности пришлось 55,7%.

В товарной структуре железнодорожного импорта лидировали кокс и очищенные нефтепродукты, составившие 47,3%. Далее следуют неметаллические минеральные продукты с долей 13,7%, а также продовольственные товары, напитки и табачные изделия — 7,9%.