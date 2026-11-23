БАКУ/Trend/ - Суточная добыча газа на месторождении Шанол в Иране составляет 10 миллионов кубометров.

Как сообщает Министерство нефти Ирана, об этом заявил представитель иранской нефтегазодобывающей компании Южного Загроса Саид Момтазан.

«В настоящее время на газовом месторождении Шанол эксплуатируются 19 скважин. Газ, добываемый из этих скважин, транспортируется по трубопроводу диаметром 8 дюймов в сборный пункт. Затем он направляется по трубопроводу диаметром 24 дюйма в сепарационный пункт», — отметил он.

С. Момтазан сообщил, что в целях обеспечения газоснабжения страны в зимние месяцы на сборном пункте Шанол в течение примерно одного месяца проводились масштабные ремонтные работы. В ходе ремонта были проверены все скважины, системы снабжения, оборудование и другие объекты, а также приняты необходимые меры.

Представитель компании добавил, что из-за ограничений, возникших в связи с санкциями против страны, основная часть ремонтных работ проводится при сотрудничестве с местными компаниями и стартапами.

Отметим, что газовое месторождение Шанол было введено в эксплуатацию в 2006 году. На этом месторождении функционируют 18 скважин.

По информации нефтегазодобывающей компании Южного Загроса, в операционной зоне Парсиан осуществляется добыча газа на четырех газовых месторождениях: Табнак, Хома, Шанол и Варави. В целом в этой зоне возможно добывать 76 миллионов кубометров газа и 25,6 тысячи баррелей газового конденсата в сутки.