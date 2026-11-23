БАКУ /Trend Life/ -Отрезанная от мира деревня, загадочная инфекция и отчаянная борьба отца и дочери за выживание. Новый азербайджанский фильм "Obitus" с первых минут задаёт жесткий темп и погружает зрителей в атмосферу саспенса. Эстетика голливудского кино, впечатляющий визуальный ряд и закрученный сюжет - именно этим выделяется картина, торжественная премьера которой состоялась в Park Cinema Flame Towers, говорится в сообщении пресс-службы Park Cinema.

Премьера стала отличной возможностью для публики лично пообщаться со съёмочной командой, сделать памятные фотографии и одними из первых увидеть картину на большом экране.

В Park Cinema отмечают, что поддержка подобных проектов и возможность знакомить широкую аудиторию с работами отечественных кинематографистов остаются важной частью деятельности сети.

"Мы с большим интересом следим за тем, как меняется и растёт азербайджанское кино. Каждый такой смелый и амбициозный проект - это отличный повод показать зрителям, насколько разным, зрелищным и захватывающим может быть наше кино. Мы рады поддерживать такие инициативы и помогать авторам находить прямой контакт со своей аудиторией", - отметил PR-менеджер Park Cinema Анар Эйвазов.

"Obitus" сочетает элементы хоррора и напряжённого триллера. Это история о страхе перед неизвестностью и борьбе за выживание, в которой героям предстоит столкнуться с тем, к чему невозможно подготовиться, а цена каждого неверного решения может оказаться слишком высокой

Узнать, чем закончится эта история, можно уже сейчас - фильм "Obitus" идёт в кинотеатрах сети Park Cinema.

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