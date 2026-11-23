БАКУ/Trend/ - На встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с заместителем председателя Совета министров Италии, министром иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни были обсуждены перспективы развития экономического партнёрства между Азербайджаном и Италией.

Об этом сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

Отмечается, что в ходе встречи было выражено удовлетворение укреплением экономических связей между Азербайджаном и Италией, основанных на стратегическом партнёрстве, подчеркнута важность расширения взаимовыгодного сотрудничества по новым направлениям для обеих сторон.

Было отмечено, что в этом контексте важное значение имеют встречи и обсуждения, состоявшиеся в рамках визита в Рим в октябре текущего года, обращено внимание на вопросы продолжения реализации достигнутых договорённостей, продвижения новых совместных инициатив и инвестиционных проектов.

Стороны обсудили перспективы развития экономического партнёрства между Азербайджаном и Италией, расширение торговых и инвестиционных связей, а также возможности сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, инноваций.