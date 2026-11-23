БАКУ/Trend/ - Посол Азербайджанской Республики в Туркменистане Гисмет Гезалов выступил на конференции «Перспективы развития межконтинентальных международных транспортных маршрутов Центральной Азии и Азербайджана», посвященной Всемирному дню устойчивого транспорта, которая прошла в Институте международных отношений министерства иностранных дел этой страны.

В своем выступлении Г. Гезалов затронул общие исторические корни, этнические и культурные связи, объединяющие народы Азербайджана и стран Центральной Азии, а также дружеские и братские отношения, сложившиеся на протяжении веков, подчеркнул, что отношения между нашими странами развиваются на основе взаимного уважения, доверия и стратегического партнерства.

Говоря о платформах регионального сотрудничества, дипломат отметил, что Азербайджан участвует в сотрудничестве в области транспорта в рамках Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (SPECA) и Программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC). Посол подчеркнул значимость участия Азербайджана в формате Консультативного совещания глав государств Центральной Азии в качестве полноправного участника с точки зрения дальнейшего углубления регионального сотрудничества. В этой связи он отметил, что председательство Азербайджана в данном формате в будущем году будет способствовать расширению политического диалога, укреплению экономического партнерства, а также развитию сотрудничества в области транспорта, логистики и энергетики.

Посол отметил, что в целях расширения транзитных и логистических возможностей Азербайджана, а также укрепления позиций страны как международного транспортного хаба в стране реализуются важные проекты по развитию транспортной инфраструктуры. В этой связи он отметил, что увеличена пропускная способность железной дороги Баку–Тбилиси–Карс, ведутся работы по расширению годовой перевалочной мощности Бакинского международного морского торгового порта. Кроме того, он сообщил, что аэропорт, строящийся на территории порта в Аляте, планируется сдать в эксплуатацию в 2027 году.

Отметив возрастающее значение регионального сотрудничества в транспортно-логистической сфере для экономического развития, посол обратил внимание на важную роль морских портов Азербайджана, Туркменистана и Казахстана в рамках Среднего коридора. По его мнению, расширение грузоперевозок между Бакинским международным морским торговым портом и международным морским портом Туркменбаши способствует увеличению транзитного потенциала региона.

Посол также затронул роль Азербайджана как транзитного партнера в поставке энергетических ресурсов из Туркменистана и Казахстана на мировые рынки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Вместе с тем Г. Гезалов подчеркнул значимость Среднего коридора, железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, мультимодальных перевозок Китай-Центральная Азия-Каспийское море, международных перевозок «Каспийское море-Черное море» и транзитных маршрутов Ляпис-Лазули, а также проекта TRIPP в расширении транзитного потенциала региона. Он отметил, что эти маршруты способствуют диверсификации грузоперевозок между Азией и Европой и предоставляют странам Центральной Азии доступ на западные рынки через Азербайджан, а совместное использование существующего транзитного потенциала стран региона, развитие транспортной инфраструктуры и применение современных логистических решений имеют большое значение с точки зрения расширения экономического сотрудничества, обеспечения взаимных экономических интересов и устойчивого развития региона.

В конференции приняли участие представители МИД Туркменистана, послы Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в Туркменистане, представители дипмиссий, специалисты транспортно-логистической сферы и представители высших учебных заведений. На мероприятии выступили послы стран Центральной Азии в Туркменистане, а также представители госструктур и вузов Туркменистана, поделившись мнениями о перспективах регионального транспортного сотрудничества.