БАКУ/Trend/ - Вклады населения Азербайджана в банках по итогам первых 10 месяцев 2026 года увеличились почти на 15%, достигнув исторического рекорда в 18,7 млрд манатов.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил во вторник первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Алияр Мамедъяров на X Международном банковском форуме, проходящем в Баку.

"Как и в предыдущие годы, тема нынешнего Форума максимально точно отражает стратегическую задачу, над решением которой Центральный банк работает ежедневно. Сегодня банковский сектор Азербайджана вступает в новый этап своего развития, демонстрируя устойчивые и стабильные показатели. Мы завершаем нашу трехлетнюю стратегию с хорошими результатами.

Так, за первые 10 месяцев текущего года активы банковского сектора увеличились более чем на 14%, превысив 65 млрд манатов. Объем кредитного портфеля вырос на 14% и превысил 34 млрд манатов. С начала года бизнес-кредиты банков увеличились на 17%, приблизившись к 19 млрд манатов. Вклады населения выросли почти на 15%, достигнув исторического рекорда в 18,7 млрд манатов", - сказал он.

По словам Мамедъярова, в последние годы также наблюдается рост числа уникальных вкладчиков в банковском секторе: "По сравнению с концом 2023 года их количество увеличилось в 2,2 раза, превысив 235 тысяч человек. Продолжается тенденция дедолларизации вкладов населения. В настоящее время только 28% вкладов населения размещены в иностранной валюте".

"Думаю, что приведенные показатели являются наиболее наглядным свидетельством доверия к банковскому сектору. Показатели устойчивости банковской системы также остаются высокими. Так, совокупный капитал сектора составляет 7 млрд манатов. Коэффициент достаточности совокупного капитала, являющийся одним из основных показателей устойчивости банковской системы, находится на уровне около 17%. Это значительно превышает установленные регулятором требования и формирует прочную основу для будущей технологической трансформации", - отметил А. Мамедъяров.