БАКУ /Trend/ - За первые шесть месяцев текущего иранского года (21 марта — 22 сентября 2026 года) чистая прибыль Почтового банка Ирана увеличилась на 74 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта — 22 сентября 2025 года).

Согласно данным Почтового банка Ирана, за шесть месяцев чистая прибыль банка составила 60,8 триллиона риалов (около 32,6 миллиона долларов).

За шесть месяцев совокупный доход Почтового банка составил 152 триллиона риалов (около 81,9 миллиона долларов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года совокупный доход банка увеличился на 72 процента. За аналогичный период прошлого года совокупный доход банка составил 47,7 миллиона долларов.

За указанный период доход Почтового банка от выдачи кредитов составил 75,6 триллиона риалов (около 40,6 миллиона долларов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доход банка от выдачи кредитов увеличился на 57 процентов.

За шесть месяцев доход Почтового банка от инвестиций в облигации увеличился на 91 процент, достигнув 41,6 триллиона риалов (около 22,3 миллиона долларов).

За указанный период остаток выданных кредитов и требования физических лиц увеличились на 66 процентов, составив 1,45 квадриллиона риалов (около 781 миллиона долларов).

По состоянию на конец шестого месяца (22 сентября 2026 года) стоимость активов Почтового банка увеличилась на 19 процентов, достигнув 2,81 квадриллиона риалов (около 1,5 миллиарда долларов). Зарегистрированный капитал банка вырос на 38 процентов, составив 49,5 триллиона риалов (около 26,6 миллиона долларов).

Согласно исследованию Trend на основе данных Почтового банка Ирана, в прошлом иранском году (21 марта 2025 года — 20 марта 2026 года) совокупный доход Почтового банка составил 200 триллионов риалов (около 107 миллионов долларов). По сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 года — 20 марта 2025 года) совокупный доход банка увеличился на 42 процента. Чистая прибыль Почтового банка за прошлый год составила 73,7 триллиона риалов (около 39,5 миллиона долларов), что на 5 процентов больше, чем годом ранее.