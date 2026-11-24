БАКУ /Trend/ - Узбекистан и катарская компания JTA International Investment Holding обсудили перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в ряде секторов экономики.

Переговоры прошли между заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Иброхимом Эргашевым и генеральным исполнительным директором компании Амиром Али Салеми Заде.

В ходе встречи стороны рассмотрели потенциальные проекты в химической промышленности, энергетике, туризме и сфере недвижимости, а также возможные механизмы сотрудничества для их реализации.

Представители катарской компании подтвердили заинтересованность в изучении инвестиционного потенциала Узбекистана. По итогам переговоров участники договорились продолжить детальную проработку предложенных инициатив.