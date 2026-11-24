БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,12 доллара США, или на 2,19%, и составила 94,81 доллара США.

Об этом Trend сообщил во вторник источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light снизилась на 1,87 доллара, или на 2,03%, и составила 90,11 доллара США.

Цена сырой нефти марки Urals по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 2,27 доллара, или на 3,38%, и составила 64,85 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 2,5 доллара, или на 2,74%, и составила 88,74 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

Согласно данным Trading Economics, во вторник цена сырой нефти опустилась ниже 80 долларов за баррель, продолжив снижение, начавшееся на предыдущей торговой сессии, и достигла минимального уровня за последние три месяца.

"На это повлияли сообщения об активизации дипломатических усилий, направленных на урегулирование конфликта между США и Ираном. По имеющимся данным, вице-президент США Джей Ди Вэнс обсудил с премьер-министром Катара вопрос организации возможных переговоров с Тегераном. Президент США Дональд Трамп также отложил нанесение новых ударов по Ирану после проведения промежуточных выборов в стране. Вместе с тем он предупредил, что в случае безрезультатности переговоров военные действия могут возобновиться после Нового года. При этом между сторонами сохраняются серьезные разногласия. Иран требует снятия американской морской блокады и санкций в качестве условия для полного открытия Ормузского пролива.

В то же время в этом месяце объемы перевозок сырой нефти через Ормузский пролив сократились. По данным компании Kpler, за 10 дней по 19 ноября включительно через пролив ежедневно перевозилось в среднем 9,5 миллиона баррелей нефти. Этот показатель ниже среднего суточного объема в 12,2 миллиона баррелей, зафиксированного в октябре», - отмечается в информации.